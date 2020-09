Intrigo azerbaigiano, l'arresto dell'oppositore Mammadov mette in pericolo gli equilibri politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il suo inserimento nella lista internazionale dei ricercati dell’Interpol, l’oppositore azerbaigiano Gurban Mammadov è stato arrestato in Turchia con l’accusa di voler “rovesciare il governo”. Residente da anni a Londra, Mammadov è proprietario del famoso canale YouTube “AzeriFreedom” e dall’8 settembre è stato formalmente accusato dalla Procura generale di aver violato due articoli del codice penale azerbaigiano: tentato colpo di Stato e disobbedienza civile. Per quest’accusa l’oppositore rischia sino a otto anni di carcere. Oltre a Mammadov nella nota della procura figurano anche altri nomi: per tutti il tribunale distrettuale di Nasimi, a Baku ha chiesto l’arresto con i medesimi capi d’accusa. Mammadov è considerato un componente importante dello scontro politico in scorso nel paese caucasico da alcune settimane, e che vede coinvolto direttamente l’ex consigliere presidenziale, Ramiz Mehdiyev, un uomo della vecchia guardia molto legato al primo presidente azerbaigiano, Heydar Aliyev. Mehdiyev è diventato oggetto di una campagna mediatica in seguito al matrimonio della nipote, avvenuto lo scorso 18 agosto, e svoltosi in piena violazione delle norme di distanziamento sociale e divieto di assembramento in vigore per contenere l’emergenza provocata dal Covid-19.Da quel momento, Mehdiyev è stato accusato di voler ostacolare il processo di riforme proposto dal governo di Baku e, addirittura, di guidare una “quinta colonna” russa in Azerbaigian. Si tratta di accuse molto gravi, ben peggiori di quelle legate alla violazione delle norme anti-Covid. L’ex consigliere presidenziale è un uomo potente e ha risposto agli attacchi, accusando i media e la comunità accademica – definita l'intellighenzia dell'Azerbaigian – di aver perso la “guerra dell'informazione” con l'Armenia, paese con cui Baku ha una storica contesa per il territorio del Nagorno-Karabakh. Oltre a Mehdiyev nel mirino è finito anche Ali Hasanov, anch’egli ex consigliere presidenziale, estromesso dall’incarico lo scorso novembre. La procura generale, infatti, lo scorso primo settembre ha annunciato l’avvio di un’indagine contro la Fondazione per il sostegno statale allo sviluppo dei mass media, un organismo governativo in passato sotto la supervisione di Hasanov.È a questo punto che entra in gioco la figura di Gurban Mammadov. All’inizio del mese, infatti, alcuni media hanno accusato Hasanov e Mehdiyev di aver finanziato il noto oppositore del governo ora residente nel Regno Unito e successivamente è arrivata la sopracitata nota della procura che lo accusa di tentato colpo di Stato. L’accusa sostiene che Mammadov abbia ricevuto degli appartamenti e altri locali non residenziali da Mehdiyev in segno di gratitudine per le sue attività di opposizione all'estero. A pochi giorni dalla diffusione di questa notizia, i parenti di Mammadov che risiedevano in questi edifici sono stati sfrattati e gli stabili sono stati demoliti. Non a caso Hasanov e Mehdiyev hanno subito giurato fedeltà al presidente Ilham Aliyev, smentendo qualsiasi tentativo di voler tentare di prendere il potere con la forza. Una situazione decisamente intricata ma che rischia di destabilizzare politicamente il paese caucasico in una fase abbastanza complicata, alla luce anche delle recrudescenze degli scontri armati con l’Armenia avvenuti la scorsa estate. (Rum)