Libia: Aepi, chiederemo interlocuzione con governo italiano sui pescatori bloccati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo seguendo la vicenda con la massima attenzione, e nelle prossime ore formalizzeremo la richiesta di un incontro alla Farnesina. Così in una nota la Confederazione delle associazioni europee di professionisti e imprese (Aepi), che al suo interno annovera Agripesca a cui gli armatori di Mazara del Vallo sono iscritti, sul sequestro lo scorso primo settembre di due pescherecci siciliani da parte delle autorità libiche. “Siamo in stretto contatto con i familiari anche attraverso le nostre rappresentanze in Sicilia, i giorni passano e la situazione ci preoccupa non poco: in queste ore difficili, siamo impegnati ad incoraggiare anche un dialogo tra alcune istituzioni territoriali sia della Libia che della Sicilia, e aspettiamo informazioni da parte delle autorità competenti, fiduciosi che sia in corso un dialogo per sbloccare la situazione”, ha detto Mario Serpillo presidente di Agripesca Nazionale Uci. Dalla Confederazione, prosegue la nota, è stata annunciata la massima collaborazione. “Sappiamo che su quello che sta accadendo c’è grande determinazione affinché si arrivi presto ad una soluzione positiva, ed è al governo che ci rivolgiamo, rendendoci disponibili ad operare in sinergia”, ha detto il presidente Mino Dinoi. “Nelle prossime ore formalizzeremo una richiesta di confronto a Roma, con una nostra delegazione: da lunedì sera, inoltre, armatori siciliani e famiglie saranno a Roma per un sit in, preoccupati per le sorti degli ostaggi”, ha concluso, sottolineando la necessità del contributo di tutti per riportare a casa i nostri connazionali.(Com)