Agricoltura: Rolfi, 7 milioni di danni a filiera pere per maculatura, Regione Lombardia vicina a produttori (2)

- Le "cultivar" maggiormente colpite sono le pere abate e conference nella misura dl 50-60 per cento della produzione lorda vendibile. Si profila un danno stimabile intorno a 7 milioni di euro. A questi danni si sovrappongono anche nel 2020 attacchi di cimice asiatica in fase tardiva (che non trovando più le pere si spostano a carico di mele e soia). La struttura regionale si è attivata per la raccolta delle segnalazioni di danno che si completerà nei prossimi giorni. "La filiera della pera - aggiunge Rolfi - è stata già pesantemente danneggiata in questi mesi dalle gelate e dalla cimice asiatica. Da Mantova sono arrivate 128 richieste totali di risarcimento per un valore di 5 milioni di euro. Chiediamo al ministero una accelerazione sulle procedure di risarcimento per accorciare i tempi di attesa". "La Regione Lombardia vuole difendere un comparto estremamente distintivo, concentrato principalmente nella pianura Padana, di cui l'Italia è prima produttrice europea eccellendo a livello mondiale per la qualità", conclude l'assessore. (com)