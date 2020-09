Scuola: Spena (FI), Regione Lazio dimentica asili nido privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio dimentica gli asili nido privati. Lo afferma in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia e capogruppo in Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza. "La Regione Lazio ha annunciato in pompa magna la notizia di aver assegnato 24,5 milioni di euro agli asili nido pubblici e privati convenzionati. Il governatore e segretario dem Nicola Zingaretti ha parlato di un impegno per ‘sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni ed evitare in ogni modo che i costi possano gravare sulle famiglie’ - aggiunge Spena -. Peccato che da queste risorse siano stati completamente tagliati fuori gli asili nido privati, compresi quelli accreditati. Tutte importanti realtà, ancora in attesa di convenzione con i Comuni, che svolgono un ruolo fondamentale per bimbi e genitori. Nel Lazio e a Roma in particolare abbiamo una accentuata carenza dell’offerta pubblica che non riesce a soddisfare una domanda sempre più pressante. Ecco, in questo scenario gli asili nido privati e privati accreditati, con il loro prezioso lavoro, tentano faticosamente - rispettando in modo rigoroso tutte le regole e le prescrizioni di legge - di colmare le lacune esistenti. Zingaretti dovrebbe allargare il suo sguardo e comprendere che anche queste strutture hanno un disperato bisogno - ancor di più in questi delicati mesi post lockdown - di aiuti e di sostegni concreti da parte della Regione, e che questo servizio fondamentale per le famiglie deve prescindere da una insana competizione tra pubblico e privato. Il governatore - conclude Spena - è ancora in tempo per correggere la rotta".(Com)