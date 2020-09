Lavoro: Furlan (Cisl), si apra stagione di contrattazione, milioni di lavoratori attendono rinnovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna fare i contratti, bisogna impegnarci perché questa sia una stagione della contrattazione. Lo ha detto il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan, a margine della mobilitazione dei sindacati in piazza de Duomo a Milano parlando con i giornalisti sul tema del rinnovo dei contratti. "Abbiamo tanti milioni di lavoratori e lavoratrici che aspettano un rinnovo del loro contratto, pubblici e privati - ha spiegato Furlan - addirittura abbiamo quelli della sanità privata che insieme a quelli della sanità pubblica, che abbiamo definito per molti mesi i nostri eroi, è da 14 anni che aspettano il rinnovo del contratto e questa è una vergogna". "Il governo in quanto datore di lavoro di tutti i lavoratori pubblici e le aziende private e le associazioni private e datoriali devono fare i contratti" ha aggiunto Furlan e a chi le ha chiesto come si siano lasciati con Confindustria, Furlan ha replicato: "Bisogna fare i contratti, bisogna impegnarci perché questa sia una stagione della contrattazione, poi ovviamente li aspettiamo alla prova dei fatti".(Rem)