Lavoro: Sciotto (Fapi), governo ottenga via libera a Bruxelles su decontribuzione

- Il governo Conte ha il dovere di ottenere da Bruxelles immediatamente il via libera sul taglio del costo del lavoro che, come annunciato da vari esponenti dell'esecutivo, si sperava potesse essere operativo già dal primo ottobre. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori attendono da mesi il via libera alla decontribuzione che, mai come in questo momento di grave crisi economica, potrebbe offrire una possibilità concreta per frenare l'avanzata della disoccupazione in particolare nel Mezzogiorno", ha detto. (Com)