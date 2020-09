Torino: Caluso, chiusa la statale 26 della Valle d'Aosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato una nuova fase di interventi finalizzati all’allargamento della sede stradale lungo la statale 26 “della Valle d’Aosta”. Le attività in progetto rientrano nel programma di adeguamento e messa in sicurezza del tratto compreso tra Chivasso e Caluso e la realizzazione della variante all’abitato di Arè, in provincia di Torino. Per consentire l’esecuzione degli interventi, a partire da lunedì 21 settembre la statale sarà chiusa al traffico per un tratto di circa 600 metri all’altezza di località Moiette, nel comune di Caluso, con deviazione del traffico leggero sulla viabilità secondaria (SP 86 e 82). Il percorso alternativo consigliato per i mezzi pesanti è invece costituito dalla A5 “Torino-Aosta”. Il completamento di questa fase di intervento è previsto entro il 2 ottobre. (Rpi)