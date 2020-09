Polonia: viceministro Sviluppo, dal primo ottobre cambia il divieto ai voli internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo ottobre in Polonia ci saranno cambiamenti nel modo in cui viene determinato il divieto ai voli internazionali a causa della pandemia di coronavirus, così come nella sua durata. Lo ha detto il viceministro dello Sviluppo polacco, Andrzej Gut-Mostowy, durante una riunione della commissione Sport e Turismo del Sejm, la camera bassa del parlamento polacco. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Pap", Gut-Mostowy ha tuttavia precisato che "per il momento si tratta di qualcosa di abbastanza non ufficiale". Ha solamente dichiarato di aver partecipato ad alcuni incontri svoltisi al ministero delle Infrastrutture con tutte le parti interessate. Il divieto attuale, in vigore dal 16 al 29 settembre proibisce i voli verso 30 paesi. Tra gli ultimi ad essere aggiunti c'è la Francia, mentre sono usciti dalla lista Romania, Messico e India. (Vap)