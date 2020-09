Kosovo: presidente Usa Trump riceverà medaglia per aver favorito accordo con la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riceverà dal Kosovo la medaglia dell'ordine della Pace per aver favorito la normalizzazione dei rapporti economici del paese con la Serbia. Lo rendono noto i media kosovari. Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha inviato una lettera a Trump per esprimere al capo della Casa Bianca la sua "profonda gratitudine" per aver contribuito alla stipula dell'accordo. Saranno insigniti di una medaglia al merito anche il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Robert O' Brien, e l'inviato Usa per i negoziati Kosovo – Serbia, Richard Grenell. (segue) (Alt)