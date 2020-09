Francia: Rete del trasporto di elettricità, riaccese le centrali a carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime due settimane in Francia sono state riaccese le centrali a carbone. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Rete del trasporto di elettricità (Rte), ripresi dal quotidiano "Les Echos". Ieri, 17 settembre, le centrali a carbone fornivano il 2 per cento del mix elettrico nazionale, l'equivalente di 824 megawatt. Una cifra modesta, che però risulta essere importante se contestualizzata nel mese di settembre, quando le temperature ancora restano alte e il riscaldamento domestico non è ancora stato acceso. In genere le quattro centrali a carbone presenti in Francia vengono utilizzate a pieno regime durante l'inverno per far fronte ai picchi di consumo di elettricità. (Frp)