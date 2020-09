© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sta accadendo con la Open Arms è semplicemente indegno.Anzi, è degno di Salvini. Si consenta subito lo sbarco in sicurezza, come dovrebbe essere normale in un Paese civile". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico, a commento dell'appello lanciato sui social da Open Arms. (Rin)