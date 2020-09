Roma: aggredito e rapinato nella notte da tre trans, vittima è in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ferma con la sua auto per fare benzina e viene aggredito e rapinato da tre transessuali che gli portano via il portafogli con 70 euro, l’iphone e un orologio Paul Picot del valore di circa mille euro. E’ successo questa notte, intorno alle 3, a largo Enea Bortolotti all’incrocio con viale Marconi. La vittima è un ragazzo di 21 anni che, per le ferite riportate, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Camillo. Sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo. Sono in corso le indagini per individuare gli aggressori.(Rer)