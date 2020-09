Usa: Trump non potrà andare al Palazzo di vetro per il discorso all’Assemblea generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non potrà essere quest’anno al Palazzo di vetro di New York per il suo intervento alla 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce il portale “Politico”, secondo il quale il capo della Casa Bianca ha sperato fino all’ultimo di potersi recare di persona a New York per l’appuntamento, ma dovrà pronunciare il suo discorso in collegamento video al pari degli altri leader. A confermarlo alla stampa è stato il capo di gabinetto della Casa Bianca, Mark Meadows, parlando ieri sera con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. Ieri il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, aveva dichiarato che l’organizzazione non aspetta alcun capo di Stato o di governo a New York quest’anno a causa della pandemia di coronavirus, ma aveva anche precisato che la decisione finale sulla presenza di Trump spettava alla Casa Bianca. Tutti gli altri leader mondiali avevano già annunciato che parteciperanno all’Assemblea generale di quest’anno solo in via virtuale per evitare i 14 giorni di autoisolamento imposti ai visitatori stranieri dalle autorità di New York. Le Nazioni Unite hanno fissato la giornata di oggi come termine ultimo per l’invio dei discorsi registrati.(Nys)