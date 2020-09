Regionali: Iannone (Fd'I), De Luca gestisce Campania come cabaret ma realtà è tragica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governatore uscente De Luca ogni giorno dimostra di gestire la Regione Campania come un cabaret, nascondendo una realtà sempre più tragica". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di Fd'I in Campania. "Ma le sue battute - ha proseguito Iannone - non possono nascondere la cattiva gestione della Sanità regionale,che proprio con il Covid-19 si è palesata chiaramente. Il caso della fisioterapista reclusa da dieci giorni in casa perché in attesa di un tampone è sintomatico di una Regione allo sbando. Il rimpallo di responsabilità e decisioni tra Asl, numero verde della Regione e presidi medici in cui è caduta rappresenta la triste realtà di una Campania allo sfascio. I campani non meritano tutto questo e soprattutto non meritano come governatore De Luca. L'appello agli elettori è quindi di votare Stefano Caldoro e Fratelli d'Italia per garantire quel cambiamento e rinnovamento di cui la Campania dopo 5 anni di mala amministrazione di De Luca ha bisogno". (Ren)