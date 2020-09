Agroalimentare: Mipaaf, a Italia premio Oiv per miglior testo su diritto vitivinicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libro dell’anno in materia di diritto vitivinicolo. Con questa motivazione l'Oiv, l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, ha premiato lo scorso 8 settembre l’italiano "La Nuova Normativa Vitivinicola", presentato lo scorso novembre al Mipaaf alla presenza della ministra Bellanova. ​Il testo - riferisce una nota del dicastero - pensato per aiutare i protagonisti del settore a comprendere e utilizzare al meglio il Testo unico sul vino e i decreti attuativi correlati, è stato riconosciuto dagli addetti ai lavori strumento strategico fondamentale per migliorare e semplificare la vita delle aziende, utile anche agli studenti degli istituti agrari e professionali. (segue) (Com)