Agroalimentare: Mipaaf, a Italia premio Oiv per miglior testo su diritto vitivinicolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, con "La Nuova Normativa Vitivinicola", scritto da Stefano Sequino, funzionario del dipartimento Icqrf del Mipaaf, Luigi Bonifazi, agronomo e responsabile dello schema di certificazione dei vini per 3a-Pta, e Massimiliano Apollonio, imprenditore ed enologo, si evidenzia in modo tangibile l'importanza dell'essere giunti ad un corpus giuridico poderoso nel campo del vino. Nella stessa Cerimonia l'Oiv ha assegnato altri 18 premi e 10 menzioni speciali tra 30 opere segnalate, suddivise in 27 pubblicazioni editoriali e 3 siti web. (segue) (Com)