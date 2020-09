© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di Dubai Emirates riprenderà oggi a operare voli per passeggeri diretti a Casablanca, in Marocco. La ripresa dei voli verso il Marocco amplia a 14 destinazioni la rete dei collegamenti in Africa di Emirates, che sta ripristinando gradualmente e in sicurezza i voli sul continente e in tutto il mondo. I voli tra Dubai e Casablanca saranno operativi tre volte alla settimana.(Mar)