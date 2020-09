Vietnam: Ue, Hanoi adotti moratoria sulla pena di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha ribadito la sua opposizione all'uso della pena capitale e esorta il Vietnam ad adottare una moratoria sul suo utilizzo. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) spiegando che lunedì, il 14 settembre, il Tribunale del popolo di Hanoi ha emesso condanne a morte a carico degli imputati Le Dinh Cong e Le Dinh Chuc per il loro coinvolgimento nel tragico confronto tra civili e forze di sicurezza nel comune di Dong Tam il 9 gennaio 2020. L'Unione europea ha ribadito di opporsi all'uso della pena capitale in tutte le forme e in tutte le circostanze e di chiederne costantemente l'abolizione universale. La pena di morte è crudele e disumana e la sua abolizione è essenziale per tutelare il diritto alla vita di ogni persona, per l'Ue. C'è un ampio e crescente consenso nel mondo contro l'uso della pena di morte, ha ricordato il Seae, e l'Ue esorta il Vietnam ad adottare una moratoria sul suo utilizzo, come primo passo verso l'abolizione. Anche i rapporti sulle condizioni e sui procedimenti del processo sollevano gravi preoccupazioni, secondo il Seae. "L'Ue e i suoi Stati membri sostengono fermamente lo stato di diritto e il pieno diritto a un equo processo, come stabilito all'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, di cui il Vietnam è parte firmataria", ha concluso il Seae in una nota. (Beb)