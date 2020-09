Rai: Capitanio (Lega), governo sta occupando tv di Stato, lo riconosce anche Agcom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Capitanio, deputato Lega e segretario della Vigilanza Rai, sostiene che il suo partito "ha fatto bene a bloccare lo show di Conte a 'Domenica In'. Il governo sta occupando militarmente la Rai e ora lo riconosce anche Agcom", denuncia in una nota. "E' vergognoso che anche dal 6 al 13 settembre il governo abbia preso per sé il 47,59 per cento del tempo sul Tg1 e addirittura il il 62,60 per cento su Rainews, senza contare gli spazi dedicati al referendum. Questa non è democrazia", afferma. (segue) (Com)