Rai: Capitanio (Lega), governo sta occupando tv di Stato, lo riconosce anche Agcom (2)

- "L'Autorità ieri - prosegue Capitanio - ha ordinato all'azienda 'una immediata e significativa inversione di tendenza garantendo un'informazione equilibrata e un effettivo e rigoroso rispetto del principio della parità di accesso e di trattamento tra i soggetti politici', 'nonché la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali e l'attività politica in capo agli esponenti del governo, evitando sovraesposizioni ingiustificate'. L'ex presidente della Vigilanza, Roberto Fico, non ha nulla da dire sulla piega dittatoriale del suo movimento?". (Com)