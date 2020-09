Cina: coronavirus, in corso sperimentazioni cliniche su undici vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta conducendo sperimentazioni cliniche su undici vaccini contro il coronavirus, quattro dei quali sono entrati nella fase tre della sperimentazione. Lo ha dichiarato oggi Wang Zhigang, ministro della Scienza e della tecnologia, nel corso del Forum globale di scienza e salute a Pechino. "Un lotto di farmaci e metodi di trattamento efficaci è stato rapidamente sottoposto a screening per formare un regime terapeutico adatto ai pazienti affetti da coronavirus che affrontano diversi stadi dell'infezione. La Cina ha promosso lo sviluppo di cinque percorsi tecnici in parallelo per i vaccini Covid-19", ha affermato. Un vaccino contro il coronavirus in fase di sviluppo in Cina potrebbe essere pronto per l'uso da parte del pubblico già a novembre, stando a quanto annunciato da un funzionario del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). "Gli studi clinici di fase tre stanno procedendo senza intoppi e i vaccini potrebbero essere pronti per il pubblico a novembre o dicembre", ha spiegato il capo esperto di biosicurezza del Cdc, Guizhen Wu, in un'intervista alla televisione di stato cinese. (segue) (Cip)