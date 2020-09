Cina: coronavirus, in corso sperimentazioni cliniche su undici vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wu, che ha sottolineato di non aver avuto sintomi anormali negli ultimi mesi dopo aver assunto un vaccino sperimentale ad aprile, non ha specificato a quali vaccini si riferisse. La Cina ha quattro vaccini Covid-19 nella fase finale degli studi clinici. Almeno tre di questi sono già stati offerti ai lavoratori essenziali nell'ambito di un programma di utilizzo di emergenza lanciato a luglio. Un'unità del gigante farmaceutico statale China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) e Sinovac Biotech stanno sviluppando i tre vaccini nell'ambito del programma statale per l'uso di emergenza. Un quarto vaccino sviluppato da CanSino Biologics è stato approvato per l'uso da parte delle forze armate cinesi a giugno. Sinopharm ha dichiarato a luglio che il suo vaccino potrebbe essere pronto per l'uso pubblico entro la fine di quest'anno, dopo la conclusione degli studi di fase tre. (segue) (Cip)