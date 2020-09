Filippine: il governo valuta la revoca del divieto di lasciare il paese per infermieri e medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine sta valutando la possibilità di consentire a infermieri e personale medico di lasciare il paese per lavorare all'estero. Lo rende noto oggi il portavoce del presidente Rodrigo Duterte, Harry Roque, rivedendo la politica imposta durante i mesi di pandemia, quando è stato vietato a tutto il personale sanitario di lasciare le Filippine per concentrarsi nella lotta contro il coronavirus nel paese. Il portavoce Roque, nel corso di una conferenza stampa, ha rassicurato il personale interessato che lunedì 21 settembre verrà presentata una proposta di allentamento delle restrizioni al presidente Duterte, che avrà il compito di decidere. Il ministro del Lavoro filippino ha proposto di estendere le esenzioni a coloro che avevano contratti all'estero a partire dal 31 agosto. Finora sono stati autorizzati a viaggiare solo medici e infermieri con contratti a partire dall'8 marzo. La presidenza Duterte ha infatti accolto l'appello lanciato ieri da migliaia di infermieri, che si definiscono "prigionieri", per poter lasciare il paese e lavorare all'estero, poiché denunciano di non ricevere un compenso adeguato rispetto alle loro mansioni e responsabilità. La consapevolezza della condizione lavorativa degli infermieri e medici è condivisa anche dal ministro degli Esteri, Teodoro Locsin, che ha chiesto la revoca del divieto, denunciando via Twitter che nelle Filippine ci sono 400 mila infermieri disoccupati. Solitamente, il personale medico e sanitario filippino è impegnato negli ospedali negli Stati Uniti, in Europa e in Medio Oriente.(Fim)