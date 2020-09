Regionali: Bernini (FI), unità centrodestra imprescindibile per rilancio Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unità del centrodestra "è per noi un valore imprescindibile per rilanciare il Paese. Forza Italia è l’elemento di stabilizzazione di una coalizione che è nata grazie all’intuito di Berlusconi e che sta dimostrando in tutte le Regioni e i Comuni che governiamo di essere un esempio di buongoverno. Questa è la nostra carta vincente". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, a "Mattino5" su Canale5. (segue) (Rin)