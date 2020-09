Regionali: Bernini (FI), unità centrodestra imprescindibile per rilancio Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro modello di governo è quello che oggi ha ridato in due anni a Genova un’infrastruttura essenziale, che punta al sostegno delle imprese, all’economia della conoscenza, alla realizzazione di grandi e piccole opere. Pd e Cinque stelle alleati, invece, condannano il Paese all’immobilismo - ha osservato Bernini -. Ci sono 70 miliardi a disposizione che potrebbero essere spesi subito se solo il governo si mettesse d’accordo. Per restare a Genova, per la Gronda stiamo ancora aspettando la firma del ministro delle Infrastrutture che non prende carta e penna perché i Cinque stelle non lo vogliono. Se questo è quello che ci aspetta anche per la gestione dei fondi europei del Next genaration Eu siamo condannati al baratro", ha concluso. (Rin)