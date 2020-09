Repubblica Ceca-Grecia: ministro Esteri Petricek oggi a colloquio con omologo Dendias (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come segnalato da una nota del dicastero di cui Petricek è titolare, quest'anno in relazione alla pandemia di coronavirus la Repubblica Ceca ha già fornito assistenza a rifugiati e migranti nei campi profughi attraverso l'esborso di 4,4 milioni di corone (162 mila euro) da parte del ministero dell'Interno. A seguito dell'attivazione del Meccanismo europeo di protezione civile il paese ha fornito aiuti materiali per altri 2,7 milioni (100 mila euro). Praga contribuisce anche alla difesa delle frontiere esterne dell'Unione europea, fornendo supporto finanziario alla Grecia. A tale scopo il ministero dell'Interno ha destinato 27 milioni (quasi un milione di euro) per l'acquisto di equipaggiamenti utili alla protezione del confine terrestre e marittimo. (segue) (Vap)