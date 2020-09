Repubblica Ceca-Grecia: ministro Esteri Petricek oggi a colloquio con omologo Dendias (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia ha dichiarato lo stato di emergenza nell’isola di Lesbo nel Mare Egeo orientale dopo l’incendio divampato nella notte tra l'8 e il 9 settembre al campo per i migranti di Moira. Lo stato di emergenza rimarrà in vigore per i prossimi quattro mesi, secondo quanto riportato dai media greci. La decisione è arrivata dopo una riunione di emergenza, a poche ore dallo scoppio dell'incendio, presieduta dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis sulla gestione dell’emergenza. (Vap)