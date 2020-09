Libia: Lavrov, Mosca spera di riaprire presto un'ambasciata a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia auspica di riaprire presto l'ambasciata a Tripoli, dopo la risoluzione di tutte le questioni di sicurezza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista a "Ria Novosti". "A Tripoli, la nostra ambasciata tornerà, spero presto: non appena vi sarà fornita la sicurezza elementare. Esistono numerose ambasciate, lavorano ancora, ma la sicurezza è molto, molto fragile", ha dichiarato Lavrov. La missione diplomatica russa è stata abbandonata nell'agosto 2014 a causa dell'aggravarsi della situazione nel paese. Nel novembre 2018, il presidente russo Vladimir Putin ha rimosso dall'incarico Ivan Molotkov, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa in Libia. Nel luglio 2020, Lavrov ha dichiarato che la Russia stava riavviando le attività dell'ambasciata in Libia, che avrebbe rappresentato gli interessi della Federazione Russa in tutto il paese, ma momentaneamente con sede in Tunisia.(Rum)