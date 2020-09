Recovery plan: Laforgia (Leu), si coinvolgano Parlamento e parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia afferma che sul Recovery plan "l’Italia non può sbagliare" e in una nota invita al coinvolgimento del Parlamento e delle parti sociali "per scrivere un progetto nuovo per il Paese, che tenga insieme il contrasto alle crescenti disuguaglianze e la trasformazione ecologica del sistema produttivo e industriale. Ci vuole coraggio e lungimiranza - conclude Laforgia - perché questa occasione irripetibile non vada persa". (Com)