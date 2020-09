Somalia: Mohamed Hussein Roble è il nuovo premier, raggiunto accordo su modello elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente somalo Mohamed Abdullahi “Farmajo” ha nominato Mohamed Hussein Roble come nuovo primo ministro dopo il siluramento dell’ex premier Hassan Ali Khaire, sfiduciato dal parlamento lo scorso 25 luglio. È quanto annunciato dalla presidenza di Mogadiscio in un comunicato, secondo cui Roble è stato scelto sulla base "della sua conoscenza, esperienza e capacità di portare avanti gli sforzi di costruzione dello Stato e lo sviluppo della nazione". Farmajo ha quindi esortato il premier designato a "formare immediatamente un governo capace che conduca il Paese alle elezioni e compia sforzi significativi per consolidare i progressi in termini di sicurezza, ricostruzione delle forze armate, sviluppo delle infrastrutture e rafforzamento dei servizi di base". Secondo quanto riferisce la stampa somala, il nuovo premier proviene dallo Stato di Galmudug ed è un espatriato svedese. La nomina del nuovo primo ministro è giunta al termine di cinque giorni di colloqui che si sono svolti a Mogadiscio tra il presidente Farmajo, il premier ad interim Mahdi Mohamed Guled e i presidenti degli Stati regionali (compresi Puntland e Oltregiuba, che avevano disertato i precedenti colloqui di Dusa Mareb) per discutere del processo e del modello elettorale da adottare in vista delle elezioni generali. Al termine della riunione, è stato concordato un calendario elettorale a partire da novembre. (segue) (Res)