Somalia: Mohamed Hussein Roble è il nuovo premier, raggiunto accordo su modello elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, l’accordo - che dovrà ora essere ratificato dal parlamento – ripristina il modello elettorale basato sul voto per clan, sebbene rivisto, ponendo così definitivamente una pietra tombale sulle speranze di tenere le prime elezioni a suffragio universale nella storia recente della Somalia. In base all'accordo, verrà nominata una Commissione elettorale federale (Niec) che lavorerà con un altro organismo degli Stati membri, il che esclude la partecipazione della Niec al processo elettorale, contrariamente all'accordo iniziale di Dusa Mareb. I collegi elettorali saranno designati in due città all'interno di ciascuno Stato federale e i delegati che eleggeranno ciascun parlamentare saranno 101, non più 301 come concordato a Dusa Mareb. I delegati saranno a loro volta designati dagli anziani di ciascun clan, in collaborazione con la società civile e i rappresentanti degli Stati membri, mentre è prevista una quota del 30 per cento destinata alla rappresentanza femminile. I parlamentari dell’autoproclamata Repubblica del Somaliland saranno invece eletti da una delegazione congiunta a Mogadiscio. (segue) (Res)