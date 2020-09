Somalia: Mohamed Hussein Roble è il nuovo premier, raggiunto accordo su modello elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo è stato raggiunto dopo mesi di stallo dovuto alle divisioni tra governo federale e Stati regionali sul modello elettorale da adottare. Inizialmente, profondi sospetti tra le élite politiche avevano letteralmente bloccato il dialogo, con gli Stati federali e l'opposizione che accusavano il presidente Farmajo di elaborare una strategia per prolungare il suo mandato, insistendo con il suo obiettivo di tenere elezioni a suffragio universale entro quest’anno sebbene la Commissione elettorale avesse definito questa idea "insostenibile". Anche i successivi incontri tenuti a Dusa Mareb avevano messo in luce profonde divisioni all'interno del Paese, dopo che il presidente dell’Oltregiuba, Ahmed Islam Mohamed Madobe, e il suo omologo del Puntland, Said Abdullahi Deni, avevano disertato i colloqui, facendo ulteriormente diminuire le speranze di una soluzione a lungo termine. (Res)