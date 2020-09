Trasporto aereo: coronavirus, China Eastern Airlines sospende voli da Shanghai a Manila per nuovi contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata ha ricontrollato i risultati dei test e ha scoperto che i due avevano effettivamente modificato i loro risultati nelle Filippine in modo che potessero ottenere il permesso di tornare a casa, ha aggiunto. In seguito, l'ambasciata ha detto di aver informato il dipartimento di Pubblica sicurezza cinese; coloro che sono coinvolti nella falsificazione dei risultati dei test sarebbero stati indagati per responsabilità legale secondo la legge. Il 4 giugno l'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (Caac), l'autorità di regolamentazione dell'aviazione cinese, ha introdotto incentivi e misure di "interruzione del circuito" sui voli in entrata, il che suggerisce che se il numero di passeggeri risultati positivi al test dell'acido nucleico dopo l'ingresso raggiunge cinque su un unico volo, questo verrà sospeso per una settimana, e se il numero raggiunge dieci, il volo sarà sospeso per quattro settimane. (Cip)