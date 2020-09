Ue: Furlan (Cisl), nessun euro del Recovery Fund deve essere sprecato, aspettiamo convocazione Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun euro del Recovery Fund deve andare sprecato. Lo ha ribadito il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, a margine della mobilitazione dei sindacati in corso nei capoluoghi italiani. "Da tanto aspettiamo la convocazione del presidente del Consiglio Conte, che continua a non arrivare - ha dichiarato Furlan in piazza Duomo a Milano - Glielo abbiamo detto a luglio durante la manifestazione nazionale a Roma , glielo diremo di nuovo oggi in tutte le piazze capoluogo delle regioni d'Italia. Nessun euro dei 209 miliardi (del Recovery Fund, ndr) deve essere sprecato. Tutto deve andare alla crescita, al lavoro, al benessere dei cittadini e all'insegna della coesione sociale. Dall'Europa sono in arrivo 209 miliardi ora tocca a questo Paese fare il proprio dovere". A chi gli ha chiesto quali siano le proposte concrete dei sindacati, Furlan ha replicato: "L'abbiamo già illustrate agli Stati generali: sbloccare i cantieri, tanti investimenti in infrastrutture, materiali e immateriali, e investire sulla crescita che significa innovazione, ricerca, formazione". (Rem)