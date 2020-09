Difesa: Turchia, avviati primi test su veicolo volante da industria difesa Baykar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria di difesa turca Baykar ha avviato i test su un veicolo volante. Lo riferisce il portale d'informazione turco "Ahval". Occupata nello sviluppo di droni armati e noi, la Baykar ha reso noto che il mezzo - definito come una sorte di "automobile volante" - ha un peso di 230 chilogrammi ed è riuscito a sollevarsi in volo fino a circa dieci metri. Battezzato Cezeri, in omaggio all'ingegnere musulmano del dodicesimo secolo Ismail al Jazari, il veicolo dovrebbe entrare sul mercato come mezzo ricreativo in zone non urbane nel giro di quattro anni, mentre entro dieci anni potrà essere impiegato come mezzo di trasporto a tutti gli effetti.(Tua)