Finanza: Euronext e Cdp confermano trattativa esclusiva con Lseg per Borsa Italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Euronext e Cdp Equity confermano di aver avviato una trattativa esclusiva con London Stock Exchange Group per l’acquisizione di Borsa Italiana, insieme a Intesa Sanpaolo. Nel comunicato stampa diffuso stamattina, tuttavia, viene specificato che non vi è alcuna certezza che ciò possa portare al completamento dell’operazione. La proposta, prosegue la nota, darebbe vita ad un player primario nei mercati capitali dell’Europa continentale sostenendo al contempo le economie locali. In questa prospettiva l’Italia diventerebbe, attraverso Borsa Italiana il “principale contributore” del nuovo gruppo Euronext in termini di ricavi, e avrebbe quindi una presenza a livello di governance tra gli azionisti di riferimento, nel consiglio di sorveglianza, nel consiglio di amministrazione e nel “college of regulators”, che vigila sulle attività del Gruppo. Qualora l’operazione dovesse essere completata con successo, prosegue la nota, Cdp Equity e Intesa Sanpaolo entrerebbero a far parte degli azionisti di riferimento a lungo termine di Euronext attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale: Cdp Equity acquisirebbe una partecipazione in linea con quelle attualmente detenute dai principali azionisti di riferimento e avrebbe un suo rappresentante all’interno del consiglio di sorveglianza. Un secondo candidato italiano, prosegue la nota, verrebbe proposto come membro indipendente del consiglio e diventerebbe il presidente del nuovo gruppo derivante dall’aggregazione. In aggiunta, prosegue la nota, Consob verrebbe invitata a far parte del “college of regulators”, prendendo parte all’attività di supervisione del nuovo gruppo di pari passo con gli altri regolatori europei con una presidenza a rotazione semestrale. (Com)