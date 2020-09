Perù: si vota oggi mozione di sfiducia contro presidente Vizcarra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso del Perù discute oggi la mozione di sfiducia contro il presidente Martin Vizcarra, che alcune registrazioni audio legano ai controversi contratti sottoscritti dal ministero della Cultura con il cantante Richard Swing. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Comercio” dei nove gruppi parlamentari presenti in parlamento solo uno, Unione per il Perù, si dice sicuro che voterà a favore della mozione. Se a questo si aggiungono i voti dei gruppi che non hanno ufficializzato la loro posizione si raggiungono i 70 voti, un numero comunque insufficiente a fare passare la mozione di sfiducia, che per essere approvata richiede i voti di 87 deputati. Secondo quanto riferisce il quotidiano hanno dichiarato che voteranno contro la mozione i partiti Alleanza per il progresso, Forza popolare, Somos Perù e il partito Morado. (segue) (Mec)