Recovery plan: Gualtieri, imbarazzo di Salvini e Meloni dopo campagna durissima su Europa

- I candidati alla presidenza di Regione "più seri stanno elaborando progetti per rendere le loro regioni protagoniste di questa grande opportunità di rilancio del Paese, dall'altra parte vedo invece un certo imbarazzo perché Salvini e Meloni dopo una campagna durissima contro l'Europa adesso non hanno molti argomenti per giustificare la loro posizione". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ospite di "Omnibus" su La7. (Rin)