Roma: Raggi, con Strade nuove riqualificata via Appia nuova tra Capannelle e il Gra

- "Il programma Strade nuove ogni giorno interviene sul territorio riqualificando le principali infrastrutture della città". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi mostrando le lavorazioni completate "su via Appia Nuova, nel tratto tra l’Ippodromo di Capannelle e il Grande raccordo anulare, una delle strade più importanti del quadrante sud est di Roma. Ogni giorno questa arteria di traffico viene percorsa da migliaia di automobilisti in ingresso, in uscita dalla città o per spostarsi nel quartiere. Era necessario intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza ottimali sulla strada e pulire le caditoie in vista della stagione delle piogge", ha spiegato la prima cittadina di Roma. "Il dipartimento Lavori pubblici, così come previsto per tutti gli interventi di Strade nuove, ha riqualificato l’asfalto in profondità e bonificato completamente il sistema idraulico prima del restyling della segnaletica stradale. I vantaggi sono già visibili per i cittadini: più sicurezza, asfalto nuovo e irregolarità del manto stradale eliminate", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)