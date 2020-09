Regno Unito: inchiesta "The Times", Uber condivideva dati di passeggeri e autisti con polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riporta il quotidiano britannico "The Times", Uber avrebbe condiviso per anni informazioni su autisti e passeggeri alla polizia britannica, aiutando diverse operazioni di intelligence e sicurezza. Il Consiglio nazionale dei capi di polizia (Npcc) afferma infatti che la sua abilità di perseguire traffici di droga, esseri umani e prostituzione minorile sarebbe fortemente diminuita nel caso in cui perdesse tali "dati e supporto". Funzionari del Consiglio avrebbero infatti testimoniato davanti ad un tribunale che il Consiglio vorrebbe Uber potesse continuare ad operare nel Paese soprattutto per le "informazioni vitali" che fornisce ai corpi di polizia, che ammonterebbero a quasi 2 mila informazioni di intelligence all'anno nella sola Londra. La rivelazione ha ovviamente scatenato diverse preoccupazioni da parte di autisti e clienti circa la loro privacy, considerando che Uber impiega 45 mila autisti e viene utilizzato da 3,5 milioni di persone nella sola Londra ogni anno. Transport for London (Tfl), la compagnia pubblica che gestisce i trasporti di Londra, aveva rifiutato lo scorso anno di rinnovare la licenza ad Uber per operare nella capitale britannica a causa di una serie di problemi circa la verifica dell'identità degli autisti, e i magistrati della corte di Westminster dovranno ora decidere se Uber sia "adatta" ad operare nel Paese. (Rel)