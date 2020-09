Marocco: Rabat eletto nel Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco è stato eletto nella persona del professor Mahjoub El Haiba in qualità di esperto nel Comitato per i diritti umani a seguito di una votazione svolta a New York, in occasione della 38esima riunione degli Stati parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite. Eletto con 127 voti su 171 votanti, tra gli altri 14 concorrenti in lizza per i nove seggi da occupare in questo Comitato, l'esperto marocchino siederà per un mandato di quattro anni in questo organismo delle Nazioni Unite responsabile del monitoraggio dell'attuazione degli impegni degli Stati ai sensi del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato fino ad oggi da 173 paesi, secondo quanto si legge una dichiarazione del ministero degli Affari esteri marocchino. "Il successo di questa candidatura illustra la fiducia e il credito di cui gode la politica del re Mohammed VI in termini di riforme democratiche, costruzione dello stato di diritto e tutela dei diritti umani universalmente riconosciuti", sottolinea il comunicato. (Mar)