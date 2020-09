Scuola: Di Maio, governo sia unito sulla riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riapertura delle scuole in Italia è necessario che tutti i partiti politici facciano prova di unità e non facciano sempre riferimento all'estero per criticare le scelte nazionali. E' l'invito rivolto alle opposizioni dal ministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ai microfoni di "Uno Mattina", per il quale se è innegabile che "ci sono criticità", l'Italia ha affrontato "una pandemia per la quale non esisteva alcun manuale di istruzioni". "Penso che sulla scuola dobbiamo essere tutti uniti", ha aggiunto Di Maio. (Res)