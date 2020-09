Abruzzo: torna "Campioni di innovazione", dal 7 ottobre le candidature di Pmi, Start-up e Spin-Off (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Premi saranno consegnati nell'ambito della sesta edizione dell'Evento InnovAzioni, in cui saranno premiate anche grandi aziende italiane."Come ogni anno - spiega il Presidente della Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara, Cristiano Fino - ci sarà una premiazione riservata alle grandi aziende e quest'anno saliranno sul palco dell'Aurum Ellamp, Biolchim spa con Cifo srl e Fablab. Due dei Big che saliranno sul palco, sono innovazioni che stanno avendo un grande impatto nella lotta al Covid. Ellamp ha sviluppato e brevettato un sistema di sanificazione dell'aria integrato nel ricircolo dell'aria e nel sistema di condizionamento dell'aria per autobus e treni Massimo Temporelli di FabLab, imprenditore, guida un laboratorio di fabbricazione digitale completamente attrezzato. Un luogo di condivisione e coworking, pensato per mettere in comunicazione gli studenti con le aziende, gli artigiani con le imprese. Vengono facilitati, lo scambio di idee e la nascita di nuovi progetti. (Gru)