Meteo Milano: le previsioni per domani

- Durante la notte e le prime ore del mattino potrebbe essere possibile la formazione di nubi basse tra Prealpi e Pianura in lento dissolvimento, poi generale aumento della nuvolosità medio-alta a partire dal mattino con velature via via più estese specie durante le ore centrali della giornata. Per le precipitazioni non è escluso qualche breve piovasco tra il mattino e metà pomeriggio in spostamento da sudovest verso nordest. Temperature minime stazionarie, massime in calo. In Pianura minime attorno a 17°C, massime attorno a 25 °C(Rem)