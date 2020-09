Trasporti: presidente Ferrovie francesi (Sncf), necessario reinventare il Tgv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna reinventare il modello del treno ad alta velocità (Tgv). Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" il presidente delle Ferrovie nazionali francesi (Sncf), Jean-Pierre Farandou. Il dirigente spiega che la società "ha tenuto" alla crisi del coronavirus. "Come controparte allo sforzo dello Stato, che ha accettato nella legge del 2018 di riprendere 35 miliardi di euro di debito, Sncf deve avere dei margini. Ma con il Covid-19 la ripresa è più complicata", spiega il presidente. Farandou commenta anche i 4,7 miliardi di euro previsti per la Sncf nell'ambito del piano di rilancio. "Di questa cifra, 4,6 miliardi andranno alla modernizzazione e la manutenzione della rete, e 100 milioni per i nuovi treni di notte. Rigenerare la rete è un lavoro che non è visibile ma è assolutamente necessario", dice il presidente, ricordando che l'età media della rete ferroviaria francese è di 37 anni, mentre quella in Germania ha 17 anni. "La mia visione è che entro il 2030 potremo svilupparci in tutte le nostre società, in tutti i settori – continua – Disponiamo di una vantaggio ecologico evidente, il treno inquina tra le dieci e le venti volte di meno degli altri mezzi di trasporto e consuma sei volte di meno energia" sostiene Farandou. (Frp)