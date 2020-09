Abruzzo: domenica “Notte dei libri a Pescara - parole e voci d’autore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 20 settembre presso l'Aurum, a partire dalle ore 21, nello scenario di Piazzale Michelucci si terrà l'evento "Notte dei Libri a Pescara - parole e voci d'autore" promosso dalla cooperativa sociale La Minerva, in collaborazione con Edizioni Masciulli, a cura di Beniamino Cardines, Rosetta Clissa. "Un evento – secondo alla cultura Maria Rita Paoni Saccone – che rafforza la vocazione di Pescara, sempre attenta alle manifestazioni letterarie e non a caso entrata autorevolmente nel novero delle città nelle quali si legge di più "Ospiti della serata scrittori e scrittrici tra le più significative voci della nuova letteratura in Abruzzo, alcune delle quali già affermate e riconosciute a livello nazionale con la partecipazione della giornalista Angela Curatolo e il Maestro Gennaro Fioccola. Un progetto che vuole promuovere la lettura presso le nuove generazioni, rendere possibile l'incontro con gli autori le autrici e la loro scrittura. Ascoltare dal vivo testi di narrativa, poesie, interviste, quindi fruire della letteratura, avvicinandola al pubblico. In caso di maltempo, fanno sapere gli organizzatori, l'evento si terrà nella Sala d'Annunzio. (Gru)