Reddito cittadinanza: Di Maio, aumentare controlli su concessione ma non eliminarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sussidi per i cittadini stanziati dal governo non possono essere eliminati perché alcune persone ne abusano. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ai microfoni di "Uno Mattina", rispondendo ad una domanda sulla necessità o meno di annullare il sussidio di cittadinanza dopo il caso dei fratelli Bianchi, accusati dell'omicidio dell'italo-capoverdiano Willy Monteiro a Colleferro, che ne erano beneficiari. Per il ministro è necessario aumentare i controlli sul versamento degli aiuti, ma non eliminarli. (Res)