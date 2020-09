Decreto Semplificazioni: Boccalini (Taxiblu), bene la norma sul noleggio a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, dichara in una nota: "Noto con piacere che nel decreto Semplificazioni c'è questa norma che la categoria auspicava da tempo e che permette di poter accedere, oltre all'acquisto della macchina o al leasing, anche al noleggio lungo termine. Credo sia una buonissima norma, di buon senso, che permetterà sicuramente di migliorare il parco macchine attuale e lo renderà sempre più aggiornato e al passo con le nuove tecnologie del settore. Soprattutto per quanto concerne l’ambito della sicurezza del veicolo, elemento fondamentale per chi come noi trasporta persone. Il fatto che il governo, con questa norma, abbia voluto fare un passo in questa direzione, è senza dubbio apprezzabile e apprezzato dalla categoria, perché offre un’occasione in più a tanti operatori del settore. Tra le tante norme un po’ eterogenee, come anche sottolineato dal capo dello Stato, che sono state inserite nel decreto Semplificazioni, questa norma invece pare avere un suo significato, un senso e permetterà di veder circolare Taxi sempre più all'avanguardia".(Com)