Milano: picchiano e rapinano invalido senza motivo, preso gruppo di giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro giovani ventenni sono stati arrestati in due tranche per aver picchiato e rapinato un uomo invalido al 100 per cento nella zona dei parchetti di via Rubattino a Milano. L'episodio è accaduto la sera dello scorso 13 agosto. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato Lambrate, coordinati dal pm Marina Pretruzzella, alle 22.10 la vittima mentre rincasava in bicicletta è stata avvicinata da quattro ragazzi su di giri per avere trascorso la serata a bere vodka e forse a consumare droghe. Il più robusto del gruppo gli avrebbe urlato "Che cazzo vuoi?" e poi improvvisamente gli avrebbe tirato un primo pugno facendolo rovinare a terra. A quel punto anche gli altri tre avrebbero iniziato a colpirlo con calci e pugni nonostante la vittima li avesse avvertiti di essere disabile. "Non mi importa della tua salute", gli avrebbe risposto uno degli aggressori. Prima di scappare i picchiatori avrebbero cercato di togliergli il cellulare mentre sono riusciti a portargli via la bicicletta. La sera stessa i poliziotti delle Volanti, sulla base della descrizione fornita dalla vittima e da un altro testimone, hanno bloccato e arrestato in flagranza tre dei quattro presunti aggressori. Due di questi, A.N.V. e R.M.G., nell'interrogatorio di convalida davanti al gip Guido Salvini hanno fatto parziali ammissioni mentre il terzo, A.B.S., ha negato di aver partecipato all'aggressione. Una versione inizialmente confermata anche dagli altri due arrestati e che ha portato il giudice a rimetterlo in libertà. Nei giorni successivi gli investigatori, diretti dal vicequestore Nunzio Trabace, hanno identificato il quarto aggressore in G.C. e accertato il coinvolgimento anche di A.B.S nella brutale aggressione. In carcere quest'ultimo, preoccupato dal fatto di ricevere una pena più severa per via dei suoi precedenti penali, prima dell'interrogatorio di convalida del 16 agosto avrebbe pressato e convinto A.N.V. e R.M.G., entrambi incensurati, a raccontare che lui fosse estraneo alla vicenda. Due giorni fa, su richiesta del pm, il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di G.C. e A.B.S. "Le modalità estremamente violente dell'episodio, del tutto gratuito e commesso quasi in forma di sfregio, denotano del resto una spiccata pericolosità sociale", scrive il gip Salvini motivando le esigenze cautelari. A tutti è quattro aggressori sono contestati i reati di rapina aggravata e lesioni personali dolose. (Rem)