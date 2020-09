Mauritania: i partiti politici chiedono la restituzione dei fondi pubblici sottratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti politici, i sindacati e le personalità indipendenti della Mauritania hanno ribadito la necessità di recuperare i beni e i fondi pubblici sottratti in modo illegale dai precedenti governi e di prendere una posizione comune di fronte alla cattiva gestione e alla corruzione, che da decenni affliggono lo Stato mauritano e che costituiscono un grande handicap sulla strada per lo sviluppo globale, il consolidamento della democrazia e lo stato delle istituzioni. In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo un incontro presso la sede del partito Alleanza Nazionale per la Democrazia, si legge che affrontare efficacemente questo problema significa prendere decisioni concrete per combatterlo, un processo che è iniziato in pratica attraverso la creazione di una commissione parlamentare d'inchiesta che riunisca le componenti della classe politica, maggioranza e opposizione. Il comunicato stampa è stato firmato dall’Unione per la repubblica, Tewassoul, Unione per la democrazia e il progresso, Al Karama, Alleanza nazionale democratica, Unione delle forze del progresso, Raggruppamento delle forze democratiche, Alleanza progressista popolare, Sawab, Movimento giovanile per la patria, Al Islah, Hiwar, Al Vadila, Hatem, Nidaa Al Watan e El Messar. (Res)